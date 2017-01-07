Тело 12-летнего школьника найдено на востоке Москвы

На востоке Москвы вблизи одного из домов на Перовской улице найден труп 12-летнего мальчика. Как сообщает ТАСС, на теле ребенка обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты. "Опрашиваются родители ребенка и возможные очевидцы", – отметил представитель Следственного комитета.
По информации Life.ru, по факту смерти школьника возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Полиция пытается восстановить картину ЧП.
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