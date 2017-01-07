Гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону выиграл француз

Победителем гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком городе Оберхофе стал французский спортсмен Мартен Фуркад, передает ТАСС. Второе место занял немец Арнл Пайффер, а бронзовую медаль заработал итальянец Доминик Виндиш.

Из российских спортсменов лучший результат показал Антон Бабиков, который занял шестое место. Максим Цветков замыкает десятку лучших результатов. Антон Шипулин оказался на 16-м месте, Дмитрий Малышко – на 18-м, Юрий Шопин – на 31-м.