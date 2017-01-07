На месте пожара в гостинице на северо-востоке Москвы найдены два тела

Число жертв пожара в гостинице в доме 55 по Ярославскому шоссе на северо-востоке Москвы достигло трех человек. Сотрудники МЧС обнаружили под завалами два тела, передает ТАСС. Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших в результате возгорания. Пожар, площадь которого составила 700 квадратных метров, сняли на видео очевидцы. В результате возгорания в здании произошли обрушения строительных конструкций и крыши.