На месте пожара в гостинице на северо-востоке Москвы найдены два тела

Число жертв пожара в гостинице в доме 55 по Ярославскому шоссе на северо-востоке Москвы достигло трех человек. Сотрудники МЧС обнаружили под завалами два тела, передает ТАСС. Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших в результате возгорания. Пожар, площадь которого составила 700 квадратных метров, сняли на видео очевидцы. В результате возгорания в здании произошли обрушения строительных конструкций и крыши.
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