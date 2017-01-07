В отеле на юго-востоке Москвы объявлена угроза взрыва

В экстренные службы города поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в спа-отеле "Леон" в доме 36 корпус 1 по Жулебинскому бульвару на юго-востоке Москвы. "Проведена эвакуация постояльцев и персонала – всего восьми человек", – цитирует РИА Новости представителя экстренных служб столицы. Специалисты прибыли на место и провели проверку. Угроза взрыва не подтвердилась.