Названа дата похорон космонавта Игоря Волка

Прощание с летчиком-космонавтом Игорем Волком, скончавшимся 3 января в возрасте 79 лет, состоится 10 января в подмосковном Жуковском. Траурная церемония пройдет в городском Дворце культуры. "После церемонии прощания состоится отпевание Волка в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона. Глава города также уточнил, что летчик-космонавт будет похоронен на Быковском мемориальном кладбище", – цитирует ТАСС главу Жуковского Андрея Войтюка.
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