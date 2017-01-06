Названа дата похорон космонавта Игоря Волка

Прощание с летчиком-космонавтом Игорем Волком, скончавшимся 3 января в возрасте 79 лет, состоится 10 января в подмосковном Жуковском. Траурная церемония пройдет в городском Дворце культуры. "После церемонии прощания состоится отпевание Волка в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона. Глава города также уточнил, что летчик-космонавт будет похоронен на Быковском мемориальном кладбище", – цитирует ТАСС главу Жуковского Андрея Войтюка.