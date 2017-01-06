Московского чиновника связали и ограбили на 2,5 миллиона

В деревне Новоалександровке Одинцовского района Московской области неизвестные ограбили дома 51-летнего чиновника Алексея Амелькина. Как сообщает Life.ru, четверо злоумышленников ворвались в коттедж замглавы стройнадзора Москвы, где, угрожая расправой, связали его и жену. Добычей преступников стали деньги, драгоценности и техника. Общая сумма ущерба составила порядка 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.