Полиция отреагировала на видео со стрельбой в центре Москвы

Сотрудники полиции отреагировали на скандальное видео, на котором запечатлен, как молодой человек стреляет из автомата в центре Москвы. Как сообщает ТАСС, стражи порядка в данный момент заняты поисками героев ролика. "Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика размещенного в интернете, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – подчеркнули в пресс-службе столичного МВД.



