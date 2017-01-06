Десять жителей Москвы госпитализированы с обморожением

В Москве десять человек были госпитализированы с обморожением после самой холодной ночи в году. "Четверо пострадавших были доставлены в больницы из Центрального административного округа Москвы, еще по двое пострадавших оказались на севере и на западе столицы. Также по одному пострадавшему от морозов приходится на ВАО И СЗАО", – сообщает Life.ru со ссылкой на источник. Отметим, что среди госпитализированных 12-летняя девочка.