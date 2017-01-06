На востоке Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением головы

На востоке Москвыв квартире на улице Рудневка обнаружен труп мужчины. Как сообщает "360 Подмосковье", полицию на место ЧП вызвала мать погибшего. Мужчина был найден с огнестрельным ранение височной области головы. Рядом с телом лежал травматический пистолет По предварительным данным, москвич покончил с собой. По данному факту проводится проверка.
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