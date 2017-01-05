В Сочи открылось первое казино

В Сочи 5 января было торжественно открыто первое казино. В развлекательном центре будут работать свыше тысячи человек, предполагаемый доход в бюджеты всех уровней – около 500 миллионов рублей ежегодно.

Инвестиции в проект составили порядка четырех миллиардов рублей. Первый покерный турнир в казино пройдет 20 января, передает "Интерфакс".