В Сочи открылось первое казино

В Сочи 5 января было торжественно открыто первое казино. В развлекательном центре будут работать свыше тысячи человек, предполагаемый доход в бюджеты всех уровней – около 500 миллионов рублей ежегодно.
Инвестиции в проект составили порядка четырех миллиардов рублей. Первый покерный турнир в казино пройдет 20 января, передает "Интерфакс".
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