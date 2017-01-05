В Измире подорвали заминированный автомобиль

В турецком городе Измире прогремел мощный взрыв. Неизвестные подорвали автомобиль, припаркованный недалеко от здания суда.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Правоохранители ликвидировали двух боевиков, которые подозреваются в совершении теракта, ведутся поиски третьего подозреваемого, передает CNN Turk.