В Измире подорвали заминированный автомобиль

В турецком городе Измире прогремел мощный взрыв. Неизвестные подорвали автомобиль, припаркованный недалеко от здания суда.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Правоохранители ликвидировали двух боевиков, которые подозреваются в совершении теракта, ведутся поиски третьего подозреваемого, передает CNN Turk.
#Breaking: CCTV footage shows moment of bomb blast outside courthouse in Izmir, #Turkey. pic.twitter.com/D5t3XGd7uK— Rudaw English (@RudawEnglish) 5 января 2017 г.
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