В сирийской Латакии прогремел мощный взрыв

В сирийском города Латакия возле стадиона прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия погибли и пострадали десятки человек.

На месте взрыва работают экстренные службы города. Очевидцы сообщают, что бомба была заложена в одном из припаркованных автомобилей.