В сирийской Латакии прогремел мощный взрыв

В сирийском города Латакия возле стадиона прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия погибли и пострадали десятки человек.
На месте взрыва работают экстренные службы города. Очевидцы сообщают, что бомба была заложена в одном из припаркованных автомобилей.
First Video Footage for the car bomb that exploded near the national stadium in Jableh to the south of #Latakia #Syria#JablehAttack pic.twitter.com/BYHrMixGxD– maytham (@maytham956) 5 января 2017 г.
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