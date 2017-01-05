В Москве объявлено экстренное предупреждение

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение. В ведомстве сообщили об аномальном похолодании в столице.

Мороз придет в Москву 6 января. В ведомстве отметили, что среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов, достигая в ночные часы отметки в -27 градусов. Предупреждение будет действовать вплоть до 10 января.