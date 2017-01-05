Москвич умер после ночного марафона за видеоигрой

В Москве 22-летний мужчина был найден мертвым после 12 часов игры за компьютером. Правоохранители не исключают, что он свел счеты с жизнью после ссоры с кем-то из близких.
В квартире было обнаружено разрешение на травматическое оружие и охотничье ружье, передает Life.ru. По факту происшествия проводится проверка.
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