Москвич умер после ночного марафона за видеоигрой

В Москве 22-летний мужчина был найден мертвым после 12 часов игры за компьютером. Правоохранители не исключают, что он свел счеты с жизнью после ссоры с кем-то из близких.

В квартире было обнаружено разрешение на травматическое оружие и охотничье ружье, передает Life.ru. По факту происшествия проводится проверка.