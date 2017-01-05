Самолет НАТО опасно сблизился с российским лайнером

В небе над Курилами едва не произошло столкновение российского пассажирского лайнераBombardier с воздушным судном одной из страна НАТО. Военный борт несанкционированно пересекал коридор, по которому двигался самолет с пассажирами.

Российскому лайнеру пришлось экстренно снизиться, чтобы не столкнуться с военным самолетом. Пилоты НАТО не реагировали на запросы диспетчеров, сообщает "Интерфакс". В результате происшествия никто не пострадал.