Самолет НАТО опасно сблизился с российским лайнером

В небе над Курилами едва не произошло столкновение российского пассажирского лайнераBombardier с воздушным судном одной из страна НАТО. Военный борт несанкционированно пересекал коридор, по которому двигался самолет с пассажирами.
Российскому лайнеру пришлось экстренно снизиться, чтобы не столкнуться с военным самолетом. Пилоты НАТО не реагировали на запросы диспетчеров, сообщает "Интерфакс". В результате происшествия никто не пострадал.
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