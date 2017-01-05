Американский бомбардировщик B-52 развалился во время полета

В США во время тренировочного полета бомбардировщика B-52 случилось ЧП. Самолет начал разваливаться в воздухе – у него отвалился двигатель.

Экипажу удалось удачно совершить экстренную посадку, передает Defense News. В результате происшествия никто не пострадал.