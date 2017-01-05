Неизвестный до смерти забил женщину в Москве

Правоохранительные органы столицы обнаружили в Новой Москве тело 32-летней женщины. По предварительным данным, она была забита до смерти: на трупе найдены множественные гематомы.

"Давность наступления смерти на момент обнаружения составляет около 2,5 часов", – сообщили Life.ru в главном управлении МВД по столице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

