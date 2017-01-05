В столичных аэропортах отменены 19 рейсов

В столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево отменено 19 рейсов. Кроме того, согласно "Яндекс.Расписанию", 28 самолетов были задержаны (13 – в Домодедово, 15 – в Шереметьево).
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