В столичных аэропортах отменены 19 рейсов

В столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево отменено 19 рейсов. Кроме того, согласно "Яндекс.Расписанию", 28 самолетов были задержаны (13 – в Домодедово, 15 – в Шереметьево).

По всей видимости, перебои в работе воздушных гаваней связаны с резким ухудшением погодных условий. При этом аэропорты Внуково и Жуковский работают в штатном режиме.