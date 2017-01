В Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Бруклине, одном из районов Нью-Йорка. Как сообщает телеканал NBC, пострадали по меньшей мере 37 человек.

#brooklyn. Train crashes into Atlantic terminal. Hope all is well with you all.. our Founder was on this train. Crazy! pic.twitter.com/TvY5cCpb0s