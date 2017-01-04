ФСБ опасается повторения "берлинского теракта" в Москве

Правоохранительные органы Москвы ведут поиски грузовика, угнанного неизвестными на юге столицы. Как сообщает "Московский комсомолец", фура Hino-1226, принадлежащая компании "Невафрут", была похищена в период с 17:00 29 декабря до 01:00 1 января от дома по улице Изюмская. Силовики опасаются, что машина может быть использована для проведения теракта, аналогичного тому, который произошел в Берлине 19 декабря. Тогда неизвестный, управляя большегрузом, задавил насмерть 12 человек, еще 48 получили травмы различной степени тяжести.