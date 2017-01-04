Петербуржцы расстроили Машу Распутину

Концерт Маши Распутиной, который был запланирован на 7 января в ДК им. Горького в Санкт-Петербурге, отменен. Как рассказал пресс-секретарь певицы, для мероприятия были сшиты новые костюмы.

"Понятное дело, что она не в трансе, но она расстроена. Она готовилась к питерским концертам. Давно не была в Петербурге. Они позвонили, ну, что отмена. Ну, отменили и отменили, правды не добьемся", – цитирует Life78 представителя Распутиной. Отметим, что концерт организовывало не агентство, а частное лицо.