Появилось видео с места крупного ДТП на МКАД

В Сети опубликовано видео с места крупного ДТП, произошедшего на юге Москвы на участке между Каширским и Варшавским шоссе. По данным СМИ, столкнулись около 20 автомобилей.

При этом, как сообщает ТАСС, на указанном участке произошли шесть мелких ДТП, не одно крупное. Пострадавших нет. Движение транспорта по внутренней стороне МКАД серьезно затруднено.