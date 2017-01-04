Авария с 20 автомобилями парализовала МКАД

Крупная авария заблокировала движение на юге Москвы. Как сообщает Life.ru, на внешней стороне МКАД между Каширским и Варшавским шоссе столкнулись порядка 20 автомобилей. На месте ЧП работают спецслужбы, информация о пострадавших устанавливается. По предварительным данным, ДТП произошло из-за обледенелой дороги.