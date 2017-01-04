В торговом центре на юге Москвы найден труп мужчины

На юге столицы в торговом центре, расположенном на улице Бирюлевская, был найден труп. Как сообщает агентство "Москва", тело мужчины, 1960 года рождения, лежало в луже крови. Прибывшие на место ЧП полицейские зафиксировали рану теменной области головы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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