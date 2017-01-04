На юго-западе Москвы произошел крупный пожар

На юго-западе российской столицы произошел крупный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС, огонь вспыхнул в здании склада с товарами народного потребления. Общая площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров.

Пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале, на месте ЧП создан оперативный штаб по ликвидации ЧП. Спасателям пришло потратить около двух часов на локализацию пожара. "В здании произошли частичные обрушения стен и кровли. На месте ЧП работают около 40 пожарно-спасательных расчетов", – отметили в пресс-службе ведомства. Причины возгорания устанавливаются.