Бывшего полпреда президента задержали за экстремизм

Бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия задержали в Москве по подозрению в экстремизме, передает ТАСС. Он был снят с самолета, направлявшегося в Кишинев. По словам адвоката Дагира Хасавова, дело в отношении его подзащитного открыто по статье "Возбуждение ненависти либо вражды", а поводом для подозрений стала книга Гулия "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника".

Виталий Гулий быз назначен полномочным представителем президента на Сахалине в 1991 году. С 1993-го он работал в администрации главы государства – сперва начальником отдела, а позже заместителем начальника управления по координации деятельности полномочных представителей президента России в регионах.