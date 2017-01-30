Установлена личность убитого на "стрелке" подростка

Правоохранительным органам удалось установить личность подростка, который был убит во время "стрелки" в столичном торговом центре "Вегас". Им оказался 15-летний москвич Никита Т., передает Life.ru. Следователи опрашивают родных и близких погибшего, беседуют с одноклассниками убийцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.