В Подмосковье поезд сбил легковушку

На нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Крутом Серебряно-Прудского района Московской области грузовой поезд снес легковой автомобиль LADA Largus, передает Life.ru. Помимо водителя, в салоне находились два пассажира. Все они погибли. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются причины произошедшего. Движение поездов на участке осуществляется без задержек.

