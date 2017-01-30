В Подмосковье поезд сбил легковушку

На нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Крутом Серебряно-Прудского района Московской области грузовой поезд снес легковой автомобиль LADA Largus, передает Life.ru. Помимо водителя, в салоне находились два пассажира. Все они погибли. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются причины произошедшего. Движение поездов на участке осуществляется без задержек.
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