При захвате здания в столице ранены два охраника

Очевидцы слышали звуки стрельбы, проезжая мимо гаражно-строительного комплекса "Бибирево" на северо-востоке Москвы, передает Life.ru. Один из них заметил, как на территорию кооператива прорвались машины с молдавскими номерами, а люди в масках сломали заграждение на проходной. Сообщается, что два охранника предприятия были ранены. По некоторым данным, пострадавших может быть больше.

Согласно информации журналистов, столкновение двух вооруженных группировок произошло в результате попытки рейдерского захвата здания. Участники беспорядков закидали друг друга дымовыми шашками, а также применили огнестрельное оружие. На место выехали несколько полицейских патрулей.