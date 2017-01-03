Известный гимнаст госпитализирован в Москве

В Москве был экстренно госпитализирован известный советский гимнаст Виктор Лисицкий. 77-летний спортсмен находится в тяжелом состоянии.
Врачи диагностировали у Лисицкого серьезное заболевание, передает Life.ru. Спортсмен находится в стационаре, его состояние оценивается как стабильное.
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