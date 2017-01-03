Известный гимнаст госпитализирован в Москве

В Москве был экстренно госпитализирован известный советский гимнаст Виктор Лисицкий. 77-летний спортсмен находится в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у Лисицкого серьезное заболевание, передает Life.ru. Спортсмен находится в стационаре, его состояние оценивается как стабильное.