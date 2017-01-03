Москвичей предупредили о резком похолодании

Главное управлении МЧС по Москве предупредило местных жителей и гостей столицы о резком похолодании. По предварительным данным, в ближайшие часы температура может достигнуть значения в -17 градусов.

Общее понижение температуры составит порядка 8-10 градусов. Спасатели просят москвичей воздержаться от длительного пребывания на улице.