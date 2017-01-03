В Екатеринбурге у самолета во время посадки отказал двигатель

В Екатеринбурге во время посадки рейса из московского Шереметьево случилось ЧП. У самолета отказал двигатель, когда самолет уже находился на земле.

На борту лайнера находились 125 человек, никто из них не пострадал. Самолет отогнали на ремонт, неполадки в работе двигателя устранили за несколько часов, передает Life.ru.