В Екатеринбурге у самолета во время посадки отказал двигатель

В Екатеринбурге во время посадки рейса из московского Шереметьево случилось ЧП. У самолета отказал двигатель, когда самолет уже находился на земле.
На борту лайнера находились 125 человек, никто из них не пострадал. Самолет отогнали на ремонт, неполадки в работе двигателя устранили за несколько часов, передает Life.ru.
Согласно исследованию, к трагедии мог привести пожар в топливном хранилище
Экс-наставник сборной России по биатлону призвал отстранить российскую команду от Игр-2018
Планам певицы не суждено было исполниться
Спортсмен все еще находится в больнице