На Эльбрусе в расщелину сорвался альпинист

На восточном склоне горы Эльбрус пропал альпинист. По предварительным данным, он свалился в расщелину при восхождении на высоте примерно 5,1 тысячи метров.

На поиски альпиниста вышел отряд спасателей: пять человек и две единицы техники, сообщили в региональном управлении МЧС России. Обстоятельства происшествия устанавливаются.