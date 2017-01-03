На Эльбрусе в расщелину сорвался альпинист

На восточном склоне горы Эльбрус пропал альпинист. По предварительным данным, он свалился в расщелину при восхождении на высоте примерно 5,1 тысячи метров.
На поиски альпиниста вышел отряд спасателей: пять человек и две единицы техники, сообщили в региональном управлении МЧС России. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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