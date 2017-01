Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Чемпионата мира

В Канаде вечером 2 января состоялся хоккейный матч между молодежными сборными России и Дании. По результатам встречи россияне одержали победу со счетом 4:0, что позволило им пройти в следующую стадию турнира.

В полуфинале сборную России ждет встреча с хоккеистами из США. Как писали Dni.Ru, предыдущая встреча этих двух команд в рамках группового этапа турнира завершилась со счетом 2:3 в пользу американских спортсменов.

HIGHLIGHTS from Russia's 4-0 quarter-final win against Denmark at the #WorldJuniors. @russiahockey @russiahockey_en @dkishockey pic.twitter.com/CCiJlLblWn