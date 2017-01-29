На набережной в центре Москвы перевернулся автомобиль

В центре Москвы на Костомаровской набережной произошло ДТП. По неизвестным причинам иномарка Volvo перевернулась во время движения.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, сообщает РЕН ТВ.