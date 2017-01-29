На юге Москвы травмай сбил человека

На юге Москвы недалеко от станции метро "Улица Академика Янгеля" молодой человек попал под трамвай. Пострадавший был доставлен в больницу.

По предварительным данным, молодой человек шел по дороге в наушниках, поэтому мог не услышать приближение трамвая. На месте происшествия работают правоохранители, передает "Российская газета".