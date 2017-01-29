Упавшая под поезд метро москвичка умерла в больнице

В ночь на 29 января в одной из московских больниц умерла женщина, упавшая накануне под поезд в метро на станции "Молодежная". Об этом сообщил источник агентства городских новостей "Москва" в экстренных службах города.

Пострадавшая скончалась в 23:35 мск. Ребенок по-прежнему находится в состоянии комы.