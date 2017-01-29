В Москве мужчина подавился печеньем и умер

В центре Москвы в техническом помещении жилого дома был найден труп мужчины. Смерть местного жителя констатировали врачи: по предварительным данным, он умер за 20 минут до приезда скорой.
Предположительно, мужчина скончался, подавившись печеньем. Труп был направлен в морг для проведения экспертизы. Полицейский не обнаружили признаки насильственной смерти, передает Life.ru.
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