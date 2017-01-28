Боец Росгвардии прострелил ногу злоумышленнику

Сотрудник Росгвардии ранил из табельного оружия мужчину, напавшего на его сослуживца. Пуля попала злоумышленнику в ногу. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Как установили следователи, двое сотрудников Росгвардии, патрулируя улицы поселка Битца, увидели, что трое неизвестных избивают мужчину. Правоохранители подъехали к участникам драки на патрульной автомашине. Однако злоумышленники попытались скрыться.

Во время преследования правонарушителей один из сотрудников Росгвардии произвел два предупредительных выстрела из табельного оружия, после чего злоумышленник поднял с земли стеклянную бутылку, разбил ее и напал на правоохранителя. В результате инцидента сотрудник Росгвардии был ранен в руку.