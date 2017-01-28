Умер певец Александр Тиханович Сто дней президента Трампа Главные события Москвы Пропажа программы "Давай поженимся!" Дом-2
Шоу-бизнес

Садальский высмеял "повариху" Высоцкую

Актер усомнился в беспристрастности жюри премии "Золотой орел"
Происшествия

Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери

Очевидец рассказал, что девочка поскользнулась и упала на рельсы

партнеры

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Неожиданная версия крушения Ту-154
17:58
28 января 2017
просмотры: 123

Боец Росгвардии прострелил ногу злоумышленнику

567
поделиться

Сотрудник Росгвардии ранил из табельного оружия мужчину, напавшего на его сослуживца. Пуля попала злоумышленнику в ногу. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Как установили следователи, двое сотрудников Росгвардии, патрулируя улицы поселка Битца, увидели, что трое неизвестных избивают мужчину. Правоохранители подъехали к участникам драки на патрульной автомашине. Однако злоумышленники попытались скрыться.

Во время преследования правонарушителей один из сотрудников Росгвардии произвел два предупредительных выстрела из табельного оружия, после чего злоумышленник поднял с земли стеклянную бутылку, разбил ее и напал на правоохранителя. В результате инцидента сотрудник Росгвардии был ранен в руку.

16:09
28 января 2017
просмотры: 123

Сумма долга Белоруссии за российский газ перевалила за полмиллиарда долларов

567
14:33
28 января 2017
просмотры: 123

Труп мужчины найден в подвале дома в Подмосковье

567
13:53
28 января 2017
просмотры: 123

Серена Уильямс побила сестру в финале Australian Open

567
13:33
28 января 2017
просмотры: 123

В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса

567
13:16
28 января 2017
просмотры: 123

В Париже скончалась известная французская актриса

567
11:47
28 января 2017
просмотры: 123

В Подмосковье пенсионерка устроила кровавую резню

567
10:41
28 января 2017
просмотры: 123

Семья пропавшей в Москве девушки объявила награду в миллион

567
06:22
28 января 2017
просмотры: 123

В центре Москвы автомобиль влетел в толпу рабочих

567
21:54
27 января 2017
просмотры: 123

При пожаре на востоке Москвы погибли люди

567
21:13
27 января 2017
просмотры: 123

Трамп час говорил с президентом Мексики

567

загрузить ещё

Политика

Названа причина смерти первого главы ЛНР
Норвегия из-за Порошенко заразилась "антироссийской паранойей"
Почему мир ждет переговоры Путина и Трампа
Штайнмайер спел лебединую песню

Шоу-бизнес

Николаев и Киркоров показали последние фото с Тихановичем
Садальский высмеял "повариху" Высоцкую
Янковский закрутил роман с бывшей невестой Абрамовича
Калашникова ответила на обвинения в разврате

Проишествия

Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
В Киеве напали на известную украинскую певицу
Спутавшего поляка с русским британца посадили на 10 лет
Нападение таксиста на москвичку с ребенком сняли на видео

Lifestyle

Вдова Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
За что любят Тихановича и Поплавскую
У Рубальской "остановилось сердце" от смерти Тихановича
Главные события Москвы с 27 января по 2 февраля
Гороскоп

Мишель Обама уходит в бизнес

Бывшая первая леди займет высочайшее положение в обществе
Lifestyle

За что любят Тихановича и Поплавскую

Солист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался после продолжительной болезни
Общество

Ясновидящая предсказала будущее Путина

Знаменитая китайская гадалка рассказала, что ждет мировых лидеров в 2017 году
Общество

Могила внучки Платона Лебедева возмутила своими размерами

В Общественную палату пожаловались на мемориал внучки бизнесмена

Гороскоп

Мишель Обама уходит в бизнес
Алена Водонаева снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару

Фоторепортажи

"Раненый" Михалков пришел поздравить Кончаловского
"Рукастый морж" стал новым мемом
64-летняя актриса поразила молодым телом
Звезда "Экспоната" оголилась на Мальдивах

Спорт

Фигуристка Медведева катком проехалась по соперницам на Евро
На ком женится Криштиану Роналду
Максим Ковтун с рекордом блеснул на чемпионате Европы
Новые подробности избиения дочери Емельяненко

Регионы

Красноярец под видом девушки вытянул у мужчины 300 тысяч
Забайкальцы стали заложниками миллионеров
Дрифтующий самолет восхитил россиян (видео)
Женщину-убийцу поймали через 20 лет после преступления
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru