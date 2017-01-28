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16:09
28 января 2017
просмотры: 123

Сумма долга Белоруссии за российский газ перевалила за полмиллиарда долларов

567
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Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что сумма долга Белоруссии за российский газ достигла 550 миллионов долларов. "Переговоры с Белоруссией по урегулированию газового спора продолжаются, но прогресса пока нет. При этом Россия в любом случае настаивает на полной оплате за 2016 год по первоначальной формуле", – подчеркнул Дворкович. 

Напомним нефтегазовый спор между Москвой и Минском длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российское топливо и в одностороннем порядке стал платить за него меньше. С тех пор сторонам так и не удалось до конца уладить конфликт. 

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