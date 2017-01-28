Труп мужчины найден в подвале дома в Подмосковье

В подмосковном Щелково был найден неопознанный труп мужчины. Как сообщает РИАМО, тело лежало в подвале нежилого расселенного дома. "На улице Новая Фабрика без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 35-40 лет", – отметил представитель правоохранительных органов. Сейчас полиция пытается установить личность умершего.