Труп мужчины найден в подвале дома в Подмосковье

В подмосковном Щелково был найден неопознанный труп мужчины. Как сообщает РИАМО, тело лежало в подвале нежилого расселенного дома. "На улице Новая Фабрика без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 35-40 лет", – отметил представитель правоохранительных органов. Сейчас полиция пытается установить личность умершего.
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