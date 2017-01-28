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13:33
28 января 2017
просмотры: 123

В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса

567
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В Волоколамском районе Московской области на федеральной трассе М9 "Новая Рига" микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилям. Как сообщает РИА Новости, один человек погиб, еще семеро получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства аварии устанавливаются. 

14:33
28 января 2017
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28 января 2017
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В центре Москвы автомобиль влетел в толпу рабочих

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21:54
27 января 2017
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