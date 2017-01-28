В Париже скончалась известная французская актриса

В Париже скончалась французская актриса Эммануэль Рива. Ей было 89 лет. Артистка четыре года боролась с онкологическим заболеванием, передает Le Monde.

Эммануэль Рива получила известность после выхода на экраны фильмов "Хиросима, любовь моя" (1959 год) и "Любовь" (2012 год). Актриса была номинирована на "Оскар".



