Семья пропавшей в Москве девушки объявила награду в миллион

В Москве ведутся поиски без вести пропавшей Натальи Меламед. 23-летняя девушка 24 января вышла из квартиры, расположенной на улице Митинской, и больше не выходила на связь. Как сообщает Life.ru, семья Меламед обещает заплатить за информацию о ней миллион рублей. Всех, кто что-либо знает о пропавшей девушке, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52.