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10:41
28 января 2017
просмотры: 123

Семья пропавшей в Москве девушки объявила награду в миллион

567
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В Москве ведутся поиски без вести пропавшей Натальи Меламед. 23-летняя девушка 24 января вышла из квартиры, расположенной на улице Митинской, и больше не выходила на связь. Как сообщает Life.ru, семья Меламед обещает заплатить за информацию о ней миллион рублей.  Всех, кто что-либо знает о пропавшей девушке, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52. 

06:22
28 января 2017
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В центре Москвы автомобиль влетел в толпу рабочих

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27 января 2017
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27 января 2017
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Трамп час говорил с президентом Мексики

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21:07
27 января 2017
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Закончившийся стрельбой конфликт в Москве попал на видео

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27 января 2017
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Порошенко предлагает войскам старые танки

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27 января 2017
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