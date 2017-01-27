Сто дней президента Трампа Инспектор ДПС спас автоледи Главные события Москвы Пропажа программы "Давай поженимся!" Дом-2
Гороскоп

Мишель Обама уходит в бизнес

Бывшая первая леди займет высочайшее положение в обществе
Политика

Первый глава ЛНР умер в России

Политик скончался в собственном доме
партнеры

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Неожиданная версия крушения Ту-154
21:54
27 января 2017
просмотры: 123

При пожаре на востоке Москвы погибли люди

567
поделиться

Вечером 27 января в экстренные службы города поступило сообщение о пожаре по адресу улица Большая Черкизовская, дом 32, корпус 2. Согласно поступившей информации, огонь был замечен в тамбуре и двух квартирах на пятом этаже здания. Общая площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров. Из пожара были спасены семь человек. Также изначально появилась информация об одном погибшем. Позже при разборе завалов после полной ликвидации огня было обнаружено еще одно тело. Причины начала возгорания устанавливаются.

21:13
27 января 2017
просмотры: 123

Трамп час говорил с президентом Мексики

567
21:07
27 января 2017
просмотры: 123

Закончившийся стрельбой конфликт в Москве попал на видео

567
21:01
27 января 2017
просмотры: 123

Порошенко предлагает войскам старые танки

567
20:44
27 января 2017
просмотры: 123

Подростка ранили из пистолета на юго-западе Москвы

567
20:21
27 января 2017
просмотры: 123

Недовольный американец избил мусульманку в аэропорту

567
20:07
27 января 2017
просмотры: 123

Электричка сбила трех человек в Москве

567
20:02
27 января 2017
просмотры: 123

Соратник Порошенко отравлен ртутью

567
19:07
27 января 2017
просмотры: 123

В древних Помпеях рухнула стена

567
18:41
27 января 2017
просмотры: 123

В США арестовали подростков за планирование бойни в школе

567
18:31
27 января 2017
просмотры: 123

Педофил заманивал школьниц обещанием работы

567

загрузить ещё

Политика

Первый глава ЛНР умер в России
Почему мир ждет переговоры Путина и Трампа
Горбачев предупредил о близкой войне
Штайнмайер спел лебединую песню

Шоу-бизнес

Калашникова ответила на обвинения в разврате
Рудковская ужаснула уродством на ногах
Нашумевшие номера шоу "Точь-в-точь"
Бузова осталась без сердца в Чечне

Проишествия

Спутавшего поляка с русским британца посадили на 10 лет
Полицейский рассказал о спасении тонущей автоледи
Дерзкий налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео
Нападение таксиста на москвичку с ребенком сняли на видео

Lifestyle

Замкнутость и "причуды" Льюса Кэрролла
Бондарчук рассказал о своих главных страхах
Бывшим россиянам выдадут "Карты русского"
Главные события Москвы с 27 января по 2 февраля
Общество

Могила внучки Платона Лебедева возмутила своими размерами

В Общественную палату пожаловались на мемориал внучки бизнесмена
Общество

Слова украинца о Крыме всполошили Сеть

Осадивший украинских пропагандистов харьковчанин вызвал жаркую дискуссию в соцсетях
Шоу-бизнес

Рудковская ужаснула уродством на ногах

Поклонникам не понравилась новая фотография продюсера
Общество

Стилисты радикально изменили внешность Трампа

Она показалась им "нелепой"

Гороскоп

Мишель Обама уходит в бизнес
Алена Водонаева снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару

Фоторепортажи

64-летняя актриса поразила молодым телом
"Рукастый морж" стал новым мемом
Звезда "Экспоната" оголилась на Мальдивах
Жена Дюжева затмила всех на премьере

Спорт

Максим Ковтун с рекордом блеснул на чемпионате Европы
На ком женится Криштиану Роналду
Новые подробности избиения дочери Емельяненко
Предателям Степановым назначили зарплату в 600 тысяч

Регионы

Красноярец под видом девушки вытянул у мужчины 300 тысяч
Забайкальцы стали заложниками миллионеров
Дрифтующий самолет восхитил россиян (видео)
Женщину-убийцу поймали через 20 лет после преступления
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru