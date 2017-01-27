При пожаре на востоке Москвы погибли люди

Вечером 27 января в экстренные службы города поступило сообщение о пожаре по адресу улица Большая Черкизовская, дом 32, корпус 2. Согласно поступившей информации, огонь был замечен в тамбуре и двух квартирах на пятом этаже здания. Общая площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров. Из пожара были спасены семь человек. Также изначально появилась информация об одном погибшем. Позже при разборе завалов после полной ликвидации огня было обнаружено еще одно тело. Причины начала возгорания устанавливаются.