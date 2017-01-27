Трамп час говорил с президентом Мексики

Президент США Дональд Трамп провел часовой телефонный разговор со своим мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето, передает РИА Новости. Ранее была отменена двусторонняя встреча двух лидеров. Причиной обострения отношений между странами стало намерение нового главы Белого дома возвести стену на южной границе США, причем заплатить за нее, согласно его задумке, должны мексиканцы.