Закончившийся стрельбой конфликт в Москве попал на видео

Установленная у подъезда одного из домов по Херсонской улице на юго-западе Москвы сняла конфликт, который разгорелся между несовершеннолетними. В какой-то момент один из школьников достал пистолет и стал угрожать им своим оппонентам. Запись опубликовал портал Life.ru. Сообщается, что он также открыл из него стрельбу, раним по меньшей мере одного подростка. Впрочем, до прибытия полиции на место происшествия все участники конфликта успели скрыться. Правоохранители установили, что пистолет был пневматический. Обстоятельства произошедшего уточняются.