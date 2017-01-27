Подростка ранили из пистолета на юго-западе Москвы

В столичную полицию поступило сообщение о том, что на Херсонской улице на юго-западе Москвы несовершеннолетний был ранен во время стрельбы. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что стрельба велась из пневматического пистолета, передает ТАСС. Пострадавший с места происшествия ушел. По факту произошедшего назначена проверка.
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