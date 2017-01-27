Недовольный американец избил мусульманку в аэропорту

В аэропорту Джона Кеннеди 57-летний мужчина с криком "Трамп вас всех уничтожит" ударил женщину в хиджабе. Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заметил, что между победой Трампа на выборах и ростом нетерпимости в американском обществе действительно есть связь. Однако говорить о радикализации американского общества пока рано. Пока речь идет о том, что белые работающие американцы недовольны тем, что почти вся государственная поддержка уходит на различные меньшинства, которые работать не собираются. Протест же выразился в избрании Трампа,а отдельные вспышки чрезмерной агрессии являются лишь частностями.

"Есть сведения, что общество с приходом Трампа стало более радикальным, антимусульманские настроения немного усилились. Но пик пришелся на 2000-й год, когда произошли теракты во Всемирном торговом центре. Тогда была радикализация, когда избивали сотнями мусульман, а сейчас такой термин не отображает действительность, но вспышки встречаются", – цитирует НСН Сергея Самуйлова.

Он добавил, что, скорее всего, эксцессы, подобные нападению на мусульманку в аэропорту, еще будут происходить. "Но это не означает, что люди пойдут "стенка на стенку", белые на мусульман… Это слишком громкие заявления", – подчеркнул эксперт.

