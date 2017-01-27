Соратник Порошенко отравлен ртутью

Депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко и соратник президента Украины Игорь Кононенко лечится от отравления ртутью, передает украинское издание LB.ua. Врачи установили, что содержание этого опасного вещества в крови превышает норму в 50 раз. "Ясно, что на случайность это не спишешь", – уверена шеф-редактор издания Соня Кошкина. Впрочем, она считает, что ртуть постепенно накапливалась в организме. Подобная динамика в глазах украинской журналистки указывает не на покушение на убийство, а на попытку запугать и на какое-то время вывести политика из строя. "Учитывая, что Кононенко является правой рукой Президента не столько даже в политических, сколько в деликатных околобизнесовых делах, логично предположить: возможно, "привет" передали не самому Игорю Витальевичу, но целому Петру Алексеевичу", – считает Соня Кошкина.